В начале,какого века,карлуки потерпели поражениеот своего давнего врага на востоке Уйгурского каганата?
Обществознание
В начале,какого века,карлуки потерпели поражениеот своего давнего врага на востоке Уйгурского каганата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в начале IX века карлуки потерпели поражение от своего давнего врага на востоке - Уйгурского каганата.
Гость:
В начале IX века карлуки потерпели поражение от своего давнего врага на востоке – Уйгурского каганата.Борьба длилась 20 лет. Только в союзе с киргизами в 830 году, карлуки смогли нанести поражение Уйгурскому каганату.
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