В воду опустили две детали ,одинаковые по форме и равные по объему.Равны ли архимедовы силы ,действуещие на них?Почему?

Физика
В воду опустили две детали ,одинаковые по форме и равные по объему.Равны ли архимедовы силы ,действуещие на них?Почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равны по любому ведь они одинаковые а если бы были не одинаковые, то все равно эта сила действует сила по ЛЮБОМУ!!!
Гость:
Равны  F=плотност*g*объем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
составить изомеры для спирта пентанола
Ответить
Математика
Кусок сплава 700г, содержащий 80% олова, сплавили с куском олова весом 300г. Определите процентное содержание олова в полученом сплаве.
Ответить
Русский язык
как образовать слова от другога
Ответить
Физика
какую совместную механическую работу совершили звери,подняв волка с глубины 10 м,если масса волка 40 кг?
Ответить
Алгебра
Соревнование по стрельбе из лука проводилось в два дня. Каждый участник в первый день выбил столько очков, сколько все остальные вместе во второй д...
Ответить