В воду опустили две детали ,одинаковые по форме и равные по объему.Равны ли архимедовы силы ,действуещие на них?Почему?
Физика
В воду опустили две детали ,одинаковые по форме и равные по объему.Равны ли архимедовы силы ,действуещие на них?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равны по любому ведь они одинаковые а если бы были не одинаковые, то все равно эта сила действует сила по ЛЮБОМУ!!!
Гость:
Равны F=плотност*g*объем
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