под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами.в одном 856 коробок,в другом-712 с одинаковой массой в каждой коробке.какова масса апельсинов в каждом вагоне,если в первом вагоне на 1728 больше,чем во втором.

Гость: Гость:

1)на сколько коробок в первом вагоне больше чем во втором? 856-712=144 2)сколько кг в одной коробке? 1728:144=12 кг 3)масса апельсин в первом вагоне? 856*12=10272 кг 4)масса апельсин во втором вагоне 712*12=8544 кг