сделать морфологический разбор слова - высоких

Гость: Гость:

I.Высоко-наречие, так как обозначает признак действия. II. Морфологические признаки: 1. определительное-разряд по значению 2. выше-степень сравнения 3. неизменяемое слово III. Синтаксическая функция. Наречие выше в предложении выполняет функцию обстоятельства образа действия (+ значение места).