сделать морфологический разбор слова - высоких
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сделать морфологический разбор слова - высоких
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I.Высоко-наречие, так как обозначает признак действия. II. Морфологические признаки: 1. определительное-разряд по значению 2. выше-степень сравнения 3. неизменяемое слово III. Синтаксическая функция. Наречие выше в предложении выполняет функцию обстоятельства образа действия (+ значение места).
Гость:
высоких-(каких?)-н.ф.,высокий,прил.,м.р.ед.ч.Р.п.второст.член предл.
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