Через 20г раствора с массовой долей ортофосфорной кислоты 49% прорустили 2,24л(н.у) аммиака. Определите какая образовалась соль и какова ее масса. Буду благодарен за подробное решение)

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Составим уравнение реакции: 2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4 Необходимо найти массу гидроортофосфата аммония. Для начала, составим соотношение: n(NH3)/2 = n(H3PO4)/1 Найдем количество вещества (n) аммиака: n(NH3) = V(NH3) / Vm; n(NH3) = 2,24л/22,4л/моль = 0,1 моль Найдем массу чистого вещества ортофосфорной кислоты: m(H3PO4) = 20 * 0,49 = 9,8 г Найдем количество вещества ортофосфорной кислоты: n(H3PO4) = m(H3PO4) / Mr(H3PO4); n(H3PO4) = 9,8г/98г/моль = 0,1моль Теперь подставим полученные значения в соотношение и сравним: 0,05 < 0,1, следовательно, H3PO4 - в избытке. Мы будем проводить дальнейшие вычисления по веществу, находящемся в недостатке, т. е. NH3. Составим соотношение: n(NH3)/2 = n((NH4)2HPO4)/1 n((NH4)2HPO4) = 0,1/2 = 0,05 моль Найдем массу n((NH4)2HPO4): m((NH4)2HPO4) = n((NH4)2HPO4) * Mr((NH4)2HPO4) Mr((NH4)2HPO4) = 132 m((NH4)2HPO4) = 132 * 0,05 = 6,6 г Ответ: 6,6 г.