сколько надо сжечь керосина что бы при этом выделилась теплота равная 10 МДж?

Физика
сколько надо сжечь керосина что бы при этом выделилась теплота равная 10 МДж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=mr  M-масса     R - удельная т. сгорания (керосина)   m= Q/r  
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