Что значит быть хорошим сыном или хорошей дочерью?

Гость: Гость:

Быть хорошим сыном или хорошей дочерью совсем не сложно. Нужно лишь любить своих родителей, любить безумно, не за что-то, а просто так. Помогать им по дому, да и вообщем во всём. Слушать их внимательно, радуясь, что есть ктото старше и мудрее, что есто кто-то, кто может дать дельный совет. Конечно, хорошо себя вести, не обижать и не расстраивать своих родителей. Устраивать им сюрпризы, говорить комплименты, обнимать и целовать. Они любыми нас полюбят, но давайте их только радовать!