В треугольнике ABC угол С=90 градусов, угол A=41градус, BC=5см.Найдите длину AC.

Гость: Гость:

угол В=угол С - угол А= 90 - 41=49 по теореме синусров: а/sinA=b/sinB 5/sin41=x/sin49 5 умножить на sin49 / sin 41 т.к. значения sin49,sin41 неизвестны, находим приблизительные: sin41 приблизительно равно -0.158622669= -2 sin49 прибл-но равно -0.953752653 = -1 подставляем: 5 умножить на -1 и разделить на -2 = 2.5 (не уверена на счет правильности но я бы решала так)) удачи