На обивку дивана и двух кресел потребовалось 12,3 кв.м ткани. На обивку одного кресла пошло на 68% меньше ткани, чем на обивку дивана. Сколько ткани идет на обивку одного кресла?

Математика

На обивку дивана и двух кресел потребовалось 12,3 кв.м ткани. На обивку одного кресла пошло на 68% меньше ткани, чем на обивку дивана. Сколько ткани идет на обивку одного кресла?

Автор: Гость