На обивку дивана и двух кресел потребовалось 12,3 кв.м ткани. На обивку одного кресла пошло на 68% меньше ткани, чем на обивку дивана. Сколько ткани идет на обивку одного кресла?

Математика
На обивку дивана и двух кресел потребовалось 12,3 кв.м ткани. На обивку одного кресла пошло на 68% меньше ткани, чем на обивку дивана. Сколько ткани идет на обивку одного кресла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диван-х кресло- 1-0,68=0,32х Всего 12,3 м2  1) х+ 2х0,32х=12,3 х+0,64х=12,3 1,64х=12,3 х=7,5 м2- на диван 2)7,5х0,32=2,4 м2- на одно кресло проверка: 2,4+2,4+7,5=12,3 м2- верно 
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