Длина прямоугольного паралеллепипеда равна а см,ширина б см и высота с см.найдите обьём,площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепиппеда,если:а)а=0,67,б=0,85,с=4,24

Математика

Длина прямоугольного паралеллепипеда равна а см,ширина б см и высота с см.найдите обьём,площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепиппеда,если:а)а=0,67,б=0,85,с=4,24

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