Длина прямоугольного паралеллепипеда равна а см,ширина б см и высота с см.найдите обьём,площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепиппеда,если:а)а=0,67,б=0,85,с=4,24
Математика
Длина прямоугольного паралеллепипеда равна а см,ширина б см и высота с см.найдите обьём,площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепиппеда,если:а)а=0,67,б=0,85,с=4,24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= abc= 0,67 х 0,85 х 4,24 =2,41468 кубических S= 2(ab+ bc+ac)= 2(0,67 х0,85 +0,85х4,24 +0,67х4,24) =2 х 7,0143 = 14,0286 квадратных 0,67 х 4 +0,85 х 4 +4,24 х 4=2,68 +3,4+16,96 =23,04 сумма длин рёбер
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