какой объем водорода выделится если в воду поместить сплав состоящий из 4,6 г натрия и 3,9 г калия
Химия
какой объем водорода выделится если в воду поместить сплав состоящий из 4,6 г натрия и 3,9 г калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем количество вещества натрия: n (Na) = 4,6/23 = 0,2 моль найдем количество вещества калия: n (K) = 3,9/39 = 0,1 моль уравнение реакции: 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2 моль ==> 1 моль n (H2) = 0,5 моль Na n (H2) = 0,1 моль уравнение реакции: 2K + 2H2O = 2KOH + H2 2 моль ==> 1 моль n (H2) = 0,5 моль n (H2) = 0,05 моль n ((H2) (общее)) = 0,1 + 0,05 = 0,15 моль найдем искомый объем водорода по формуле: V = n*Vm подставляем в формулу. получаем: V (H2) = 0,15*22,4 = 3,36 л
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