сочинение миниатюра . Представьте себе ,что вам вручили большую коробку с подарками .напишите что вам хотелось бы в ней обнаружить .

Гость: Гость:

А ты какого пола?) Ну что-то такое: Итак, вот и подходит к концу этот чудесный праздничный день-день моего рождения. Я сижу в своей комнате, ещё не переодетый в повседневную одежду и с восхищением гляжу на огромную гору подарков, что вручили мне сегодня. Эх, что же там такое?! Я надеюсь, найду там радиоуправляемый вертолёт, о котором так мечтал. Ещё хотелось бы обнаружить набор для дайвинга, ведь скоро лето и мне так его хочется! А быть может, там новые ролики? Они тоже очень кстати, найдётся достойная замена старым и поношеным! Ну, хватит гадать-пора открывать!