Миша и Костя делили одно и то же число: Миша на 14,а Костя на 17. У Миши получилось в частном 8 и в остатке 4. Какое частное и какой остаток получилось у Кости?

Математика

Миша и Костя делили одно и то же число: Миша на 14,а Костя на 17. У Миши получилось в частном 8 и в остатке 4. Какое частное и какой остаток получилось у Кости?

Автор: Гость