Миша и Костя делили одно и то же число: Миша на 14,а Костя на 17. У Миши получилось в частном 8 и в остатке 4. Какое частное и какой остаток получилось у Кости?
Математика
Миша и Костя делили одно и то же число: Миша на 14,а Костя на 17. У Миши получилось в частном 8 и в остатке 4. Какое частное и какой остаток получилось у Кости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14*8+4=116 (ч)- это число 2) 116:17=6 (ост. 14)- такое число получилось у Кости Ответ: 6 и остаток 14 такой ответ получил Костя.
Гость:
14 х 8 + 4 =116 такое число делил Миша 11 6: 17 = 6 и остаток 14 получилось у Кости
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