На складе было 37т пшеничной муки ; 1\4 часть муки в магазин , а оставшуюся муку сдали на хлебозавод для выпечки хлеба . При выпечке из каждых 9кг муки получают 13 кг хлеба . Сколько хлеба было выпечено на хлебозаводе ?

Математика

На складе было 37т пшеничной муки ; 1\4 часть муки в магазин , а оставшуюся муку сдали на хлебозавод для выпечки хлеба . При выпечке из каждых 9кг муки получают 13 кг хлеба . Сколько хлеба было выпечено на хлебозаводе ?

Автор: Гость