На складе было 37т пшеничной муки ; 1\4 часть муки в магазин , а оставшуюся муку сдали на хлебозавод для выпечки хлеба . При выпечке из каждых 9кг муки получают 13 кг хлеба . Сколько хлеба было выпечено на хлебозаводе ?
Математика
На складе было 37т пшеничной муки ; 1\4 часть муки в магазин , а оставшуюся муку сдали на хлебозавод для выпечки хлеба . При выпечке из каждых 9кг муки получают 13 кг хлеба . Сколько хлеба было выпечено на хлебозаводе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1-1/4=3/4- части сдали на хлебозавод, 37 т=37000кг 2)37000х3/4=27750 кг муки 3) 27750кг муки- х кг хлеба 9 кг муки - 13 кг хлеба х=13х27750/9=360750/9=40083 кг хлеба= 40т 83 кг хлеба
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