у продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зелёных 9 меньше, а белых столько ,сколько синих и зелёных вместе .сколько всего синих ,белых и зелёных шариков у продавца? решить задачу по схеме ...

Математика

у продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зелёных 9 меньше, а белых столько ,сколько синих и зелёных вместе .сколько всего синих ,белых и зелёных шариков у продавца? решить задачу по схеме

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