у продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зелёных 9 меньше, а белых столько ,сколько синих и зелёных вместе .сколько всего синих ,белых и зелёных шариков у продавца? решить задачу по схеме ...
Математика
у продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зелёных 9 меньше, а белых столько ,сколько синих и зелёных вместе .сколько всего синих ,белых и зелёных шариков у продавца? решить задачу по схеме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27-9=18 (ш.)- зелёного цвета 2) 27+18=45(ш.)- белых 3) 45+45=90(ш)-у продавца Ответ: 90 шариков у продавца
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