у продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зелёных 9 меньше, а белых столько ,сколько синих и зелёных вместе .сколько всего синих ,белых и зелёных шариков у продавца?            решить задачу по схеме                       ...

Математика
у продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зелёных 9 меньше, а белых столько ,сколько синих и зелёных вместе .сколько всего синих ,белых и зелёных шариков у продавца?            решить задачу по схеме                                                 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27-9=18 (ш.)- зелёного цвета 2) 27+18=45(ш.)- белых 3) 45+45=90(ш)-у продавца Ответ: 90 шариков у продавца  
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