какой вулкан имеет координаты 38 с.ш и 15 в.д
Українська література
какой вулкан имеет координаты 38 с.ш и 15 в.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это вулкан - Этна........
Гость:
Это вулкан Этна , только его координаты 37 с.ш. и 15 в.д.
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