Гость: Гость:

Мы решили перекрасить дачный домик этим летом. Мама окрасила волосы в тёмный цвет, ей очень идёт. Я, по глупости своей, струсил и не пошёл на кастинг. Мой кот-трус, боится любого шума! Как только я увидел вазу, о которой мечтала мама, то, не думая, схватил её и побежал к кассе. Поа все спали, Митя украдкой пробрался к двери и вышел из дома. Я смекнул, что, если соглашусь с ним, то смогу узнать нужную информацию