Помогите написать предложения со словами:перекрасили,окрасили, струсил,трус,схватил,взял,украдкой и смекнуть.Что бы в каждом предложении были по одному из этих слов.
Русский язык
Помогите написать предложения со словами:перекрасили,окрасили, струсил,трус,схватил,взял,украдкой и смекнуть.Что бы в каждом предложении были по одному из этих слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы решили перекрасить дачный домик этим летом. Мама окрасила волосы в тёмный цвет, ей очень идёт. Я, по глупости своей, струсил и не пошёл на кастинг. Мой кот-трус, боится любого шума! Как только я увидел вазу, о которой мечтала мама, то, не думая, схватил её и побежал к кассе. Поа все спали, Митя украдкой пробрался к двери и вышел из дома. Я смекнул, что, если соглашусь с ним, то смогу узнать нужную информацию
Гость:
1) Трус не играет в хоккей. 2) Мы перекрасили нашу комнату в розовый цвет. 3) Увидев собаку, Петя струсил и убежал. 4) После моего рассказа он сразу смекнул в чём дело. 5) Я взял галстук у моего одноклассника. 6) Я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за ним. 7)Окрасить ворлосы можно самостоятельно. 8) Он схватил меня за руку и потащил за собой.
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