напишите молекулярные формулы оксидов и назовите их:Оксид Ртути (II) -Оксид хлора(V) -Оксид марганца(VI) -Оксид серы(IV) -Оксид калия -Оксид железа(II) -
Химия
напишите молекулярные формулы оксидов и назовите их:Оксид Ртути (II) -Оксид хлора(V) -Оксид марганца(VI) -Оксид серы(IV) -Оксид калия -Оксид железа(II) -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HgO-оксид ртути 2+ Cl2O5-оксид хлора 5+ MnO3-оксид марганца 6+ SO2-оксид серы 4+ K2O-оксид калия FeO-оксид железа 2+
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