Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток,а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток.Сколько времени каждая из них помогала Косте?

Математика

Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток,а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток.Сколько времени каждая из них помогала Косте?

Автор: Гость