Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток,а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток.Сколько времени каждая из них помогала Косте?
Математика
Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток,а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток.Сколько времени каждая из них помогала Косте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3*1=8часов-потратила Лика. 2)8:2*1=4 часа-потратила Майя.
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