Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий?
Физика
Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через какое время анод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий? m=k*I*t= t=m/kI=0.010/(3.3*10^-7 *2)=15151.51515151515 c = 4.2 час m=10г=0.010 кг k=электрохимический эквивалент меди=3.3*10^-7 кг/кл I=2А t= время
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