Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий?

Физика

Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий?

Автор: Гость