Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образует с плоскостью угол 60 градусов.
Геометрия
Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образует с плоскостью угол 60 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Sосн*h Sосн=5*√8 *sin45= h=3*sin60=
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