Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образует с плоскостью угол 60 градусов.

Геометрия
Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образует с плоскостью угол 60 градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Sосн*h Sосн=5*√8 *sin45= h=3*sin60=
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрыти...
Ответить
Математика
Среднее арифметическое  2 чисел 4,4.Найдите эти числа,если 1 из них на 1,4 больше другого.
Ответить
Химия
напишите молекулярные формулы оксидов и назовите их: Оксид Ртути (II) - Оксид хлора(V) - Оксид марганца(VI) - Оксид серы(IV) - Оксид калия - Оксид ...
Ответить
Математика
Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток,а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от...
Ответить
Алгебра
1)2x^2+3x-9>0 2)5x-x^2<0 3)(x+3)(1+x)>0 4)\frac{x-3}{x-1}<0 5)eft \{ {{3-4x<14} \atop {1-2x>0}} \right. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Ответить