Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образует с плоскостью угол 60 градусов.

Геометрия

Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образует с плоскостью угол 60 градусов.

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