спиши расставляя знаки препинания,замени где нужно строчные буквы прописными текст Наступило утро ожили улицы города люди спешат на работу всюду снуют машины

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спиши расставляя знаки препинания,замени где нужно строчные буквы прописными текст Наступило утро ожили улицы города люди спешат на работу всюду снуют машины

Автор: Гость