спиши расставляя знаки препинания,замени где нужно строчные буквы прописными текст Наступило утро ожили улицы города люди спешат на работу всюду снуют машины
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спиши расставляя знаки препинания,замени где нужно строчные буквы прописными текст Наступило утро ожили улицы города люди спешат на работу всюду снуют машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило утро. Ожили улицы города. Люди спешат на работу. Всюду снуют машины.
Гость:
Наступило утро, ожили улицы города, люди спешат на работу, всюду снуют машины.
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