средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстее и на сколько больше км он пробегает за 1ч

Математика

средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстее и на сколько больше км он пробегает за 1ч

Автор: Гость