средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстее и на сколько больше км он пробегает за 1ч
Математика
средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстее и на сколько больше км он пробегает за 1ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200м/мин * 60мин=12000 м/ч =12км/час - скорость второго лыжника 15-12=3(км/ч) Ответ: скорость первого лыжника больше на 3км/час.
Гость:
15 км = 1500м 1 ч = 60 мин 1)1500:60=25 (м/мин)-скорость первого лыжника 2) 200*60=12000(м)=12 (км/ч)- скорость второго лыжника 3) 15-12=3 (км)- на столько больше Ответ: первый лыжник бежит быстрее, на 3 км больше он пробежит, чем второй лыжник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
спиши расставляя знаки препинания,замени где нужно строчные буквы прописными текст Наступило утро ожили улицы города люди ...
Геометрия
Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образуе...
Физика
Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрыти...