Кто такие колоны? A)рабы Б)воины В)землевладельцы 

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свободные арендаторы небольших участков земли в Римской империи, в средневековой Европе категория зависимого крестьянства. В эпоху поздней Римской империи колонам было запрещено покидать участки, их отношения с господином оставлялись на усмотрение последнего, поэтому юридически они сближались с рабами-сервами ВВВВ