. Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую прохо-дит ток 2А. Через какое время анод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий?

Физика

. Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую прохо-дит ток 2А. Через какое время анод полностью израсходуется на покрытие металлических изделий?

Автор: Гость