Помогите слово "птичьи" по составу разобрать.
Русский язык
Помогите слово "птичьи" по составу разобрать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пти- корень чь-суффикс птичь-основа и- окончание
Гость:
птичь-корень, и - суфикс, птичьи-основа
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