Помогите слово "птичьи" по составу разобрать.

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Помогите слово "птичьи" по составу разобрать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пти- корень чь-суффикс птичь-основа и- окончание 
Гость:
птичь-корень, и - суфикс, птичьи-основа  
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