Два равносторонних треугольника ABC и ABM лежат во зваимно перпендикулярных плоскостях. Определите велечину углов С А М

Геометрия

Два равносторонних треугольника ABC и ABM лежат во зваимно перпендикулярных плоскостях. Определите велечину углов С А М

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