Два равносторонних треугольника ABC и ABM лежат во зваимно перпендикулярных плоскостях. Определите велечину углов С А М
Геометрия
Два равносторонних треугольника ABC и ABM лежат во зваимно перпендикулярных плоскостях. Определите велечину углов С А М
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сторона АВС = 1, К - середина общей стороны АB, СК = МК = корень(3)/2, СК перпендикулярно МК. СМ = корень(2)*СК = корень(6)/2; В равнобедренном треугольнике САМ угол при вершине обозначим Ф, тогда sin(Ф/2) = (CM/2)/AC = корень(6)/4; cos(Ф) = 1 - 2*(sin(Ф/2))^2 = 1/4; Ф = arccos(1/4)
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