предложение соствить 3: с наречием, с причастным обротом и деепричастным оборотом.

Гость: Гость:

Я быстро направилась прямиком к выходу магазина, чтобы успеть встеретиться с мамой. Когда я зашла в комнату, то увидела рядом с братом, выполнявшем домашнее задание, незнакомого котёнка. Как прекрасно дышать свежим весенним воздухом, прогуливаяь утром по парку!