предложение соствить 3: с наречием, с причастным обротом и деепричастным оборотом.

Русский язык
предложение соствить 3: с наречием, с причастным обротом и деепричастным оборотом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я быстро направилась прямиком к выходу магазина, чтобы успеть встеретиться с мамой. Когда я зашла в комнату, то увидела рядом с братом, выполнявшем домашнее задание, незнакомого котёнка. Как прекрасно дышать свежим весенним воздухом, прогуливаяь утром по парку!
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