Прочитайте начало сказки. Как бы вы ее закончили? Используя диалог, запишите свой вариант конца сказки. В одном селе жил - был мужик. Была у него собака. Верой и правлой служила она емумного лет. Но состарилась собака. Лежит ...
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Прочитайте начало сказки. Как бы вы ее закончили? Используя диалог, запишите свой вариант конца сказки. В одном селе жил - был мужик. Была у него собака. Верой и правлой служила она емумного лет. Но состарилась собака. Лежит она однажды возле своей конуры и вдруг видит: входит во двор хозяин и ведет на поводке молодого пса. Сжалось сердце собачье : " Сейчас прогонит со двора. " Подошел хозяин к собаке и говорит : ....... Помогите, умоляяяю!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тебе привёл помошника если тебе будет скучно или плохо она тебе поможет, за одно и дом за тебя посторожит.
Гость:
-Ну Дружок, отслужил ты верой и правдой много лет.Пора тебе на отдых отправляться. Будешь теперь со мной в доме жить, а молодой пёс будет теперь дом сторожить.
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