игрушка из бумаги-бумажная игрушка; повидло из яблок-яблочное повидло;одеяло на пуху-пуховое одеяло;платье в горох-???

Русский язык
игрушка из бумаги-бумажная игрушка; повидло из яблок-яблочное повидло;одеяло на пуху-пуховое одеяло;платье в горох-???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так и есть- платье в горох, по-другому никак не переделаешь...
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