Запишите уравнения химических реакций получения фосфата кальция двумя способами.

Химия
Запишите уравнения химических реакций получения фосфата кальция двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из раствор фосфата натрия и гидроокиси кальция 2Ma3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 3 NaOH из раствора фосфата кальция и хлорида кальция 2Na3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6NaCl. 
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