Диагональ квадрата равна 2*sqr(2), т.к. сторона квадрата равна 2. Что это значит? sqr
Геометрия
Диагональ квадрата равна 2*sqr(2), т.к. сторона квадрата равна 2. Что это значит? sqr
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sqr - квадратный корень (square root) - пишется в связи с трудностями вставки соответствующего символа в ответ :) В программировании квадратный корень обычно вычисляется функцией sqrt.
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