Как найти середину круга не сгибая его?помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Как найти середину круга не сгибая его?помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
измерить диаметр и разделить его пополам, в этой точке и будет середина круга
Гость:
D =2r    D - диаметр r - радиус измеренный диаметр поделить на  2  ,это и будет центр круга.
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