Как найти середину круга не сгибая его?помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Как найти середину круга не сгибая его?помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
измерить диаметр и разделить его пополам, в этой точке и будет середина круга
Гость:
D =2r D - диаметр r - радиус измеренный диаметр поделить на 2 ,это и будет центр круга.
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