сивка бурка может проскокать 240 вёрст за 3 часа, а конь золотогривый за 4 часа. сколько времени понадабится ивану царевичу чтобы добраться до источника с живой водой на сивк бурке а вернуться на коне золатогривом, если растоян...

Математика
сивка бурка может проскокать 240 вёрст за 3 часа, а конь золотогривый за 4 часа. сколько времени понадабится ивану царевичу чтобы добраться до источника с живой водой на сивк бурке а вернуться на коне золатогривом, если растояние до источника 720 вёрст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240:3=80 верст в час - скорость сивки бурки 2) 720:80=9 ч на сивке до источника 3) 240:4=60 верст в час - скорость коня 4) 720:60=12 ч на коне от источника 5) 9+12=21 ч на дорогу туда-обратно    
Гость:
1)240:3=80вёрст/час-скорость сивки-бурки. 2)240:4=60вёрст/час-скорость коня. 3)720:80=9часов-туда. 4)720:60=12часов-обратно. 5)9+12=21часа-понадобится.
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