сивка бурка может проскокать 240 вёрст за 3 часа, а конь золотогривый за 4 часа. сколько времени понадабится ивану царевичу чтобы добраться до источника с живой водой на сивк бурке а вернуться на коне золатогривом, если растоян...

Математика

сивка бурка может проскокать 240 вёрст за 3 часа, а конь золотогривый за 4 часа. сколько времени понадабится ивану царевичу чтобы добраться до источника с живой водой на сивк бурке а вернуться на коне золатогривом, если растояние до источника 720 вёрст

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