С какими веществами реагирует нитрат кальция,если даны: а)серная кислота; б)оксид фосфора (3; в)карбонат калия; г)азотная кислота? Напишите уравнения реакций.
Химия
С какими веществами реагирует нитрат кальция,если даны: а)серная кислота; б)оксид фосфора (3; в)карбонат калия; г)азотная кислота? Напишите уравнения реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нитрат Ca вступит в реакцию с a)Ca(NO3)2+H2SO4=CaSO4↓+HNO3 в)Ca(NO3)2+K(CO3)2=CaCO3↓+KNO3
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