Основание прямой призмы -треугольник со сторонами 8 и 3см. Угол между сторонами равен 60 градусов.Высота призмы равна 15 .Найти площадь боковой поверхности призмы

Геометрия

Основание прямой призмы -треугольник со сторонами 8 и 3см. Угол между сторонами равен 60 градусов.Высота призмы равна 15 .Найти площадь боковой поверхности призмы

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