Основание прямой призмы -треугольник со сторонами 8 и 3см. Угол между сторонами равен 60 градусов.Высота призмы равна 15 .Найти площадь боковой поверхности призмы
Геометрия
Основание прямой призмы -треугольник со сторонами 8 и 3см. Угол между сторонами равен 60 градусов.Высота призмы равна 15 .Найти площадь боковой поверхности призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим третью сторону треугольника по теореме косинусов.Псть сторона=х, тогда X^2=64+9-2*8*3*cos60 X^2=49 X=7 Sбп=Pоснов.*h S=(8+3+7)*15=270
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