ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО СПРАВЕДЛИВ...

Математика

ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ?

Автор: Гость