ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО СПРАВЕДЛИВ...
Математика
ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 + 8 = 18 поленьев всего 18 : 3 = 6 поленьев потребовалось 3 соседке 10 - 6 = 4 полена отдала первая соседка третьей 8 - 6 = 2 полена дала вторая соседка третьей 4 : 2 = 2 раза больше яблок должна получить первая соседка 9 = 6 * 3 Ответ: 6 яблок получит первая соседка, 3 яблока вторая соседка.
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