Угол между двумя радиусами в 4 раза больше, чем угол между хордой, стягивающей концы этих радиусов, и одним из этих радиусов. Найдите длину меньшей из дуг, стягиваемых данной хордой, если площадь сектора, ограниченного меньшей ...
Геометрия
Угол между двумя радиусами в 4 раза больше, чем угол между хордой, стягивающей концы этих радиусов, и одним из этих радиусов. Найдите длину меньшей из дуг, стягиваемых данной хордой, если площадь сектора, ограниченного меньшей дугой, равна 48 пи см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задачка для устного счета :))) угол между хордой и радиусом Ф, между радиусами 4*Ф, Ф+Ф+4*Ф = 180; Ф = 30, 4*Ф = 120, то есть сектор - это треть круга. Значит, площадь круга 144*пи, радиус 12, длина окружности 24*пи, длина дуги 8*пи.
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