чтобы узнать расстояние от дома до реки костя вышел из дома начал считать шиги у реки он насчетал 1386 шагов а обратно 1400 Сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки Найди расстояние от дома дореки если средняя длина...

Математика

чтобы узнать расстояние от дома до реки костя вышел из дома начал считать шиги у реки он насчетал 1386 шагов а обратно 1400 Сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки Найди расстояние от дома дореки если средняя длина шага кости 3 дм вырази ответ в м и дм

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