чтобы узнать расстояние от дома до реки костя вышел из дома начал считать шиги у реки он насчетал 1386 шагов а обратно 1400 Сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки Найди расстояние от дома дореки если средняя длина...
Математика
чтобы узнать расстояние от дома до реки костя вышел из дома начал считать шиги у реки он насчетал 1386 шагов а обратно 1400 Сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки Найди расстояние от дома дореки если средняя длина шага кости 3 дм вырази ответ в м и дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1386+1400=2786(шагов)- до речки и обратно 2786:2=1393(шага)-среднем расстояние до речки 1393*3=4179(дм)-расстояние от дома до речки 1 м=10дм 4179 дм=417м 9 дм
Гость:
1386*30=41580 см 41580/100=415.8м 41580/10=4158 дм
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