высота окна 2м,а ширина равна три пятых(дробью) высоты. чему равна площадь окна? заранее спасибо.

Математика

высота окна 2м,а ширина равна три пятых(дробью) высоты. чему равна площадь окна? заранее спасибо.

Автор: Гость