высота окна 2м,а ширина равна три пятых(дробью) высоты. чему равна площадь окна? заранее спасибо.
Математика
высота окна 2м,а ширина равна три пятых(дробью) высоты. чему равна площадь окна? заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 : 5 х 3 = 1,2 метра ширина окна 2) S = 2 х 1,2 = 2,4 кв м площадь окна
Гость:
2 * 3/5 = 6/5= 1 1/5(м) - ширина окна S=ab S= 2 * 1 1/5 =2 * 6/5= 12/5= 2 2/5(м2) Ответ: площадь окна 2 2/5 м2
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