высота окна 2м,а ширина равна три пятых(дробью) высоты. чему равна площадь окна? заранее спасибо.

Математика
высота окна 2м,а ширина равна три пятых(дробью) высоты. чему равна площадь окна? заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 : 5 х 3 = 1,2 метра ширина окна 2) S = 2 х 1,2 = 2,4 кв м площадь окна
Гость:
2 * 3/5 = 6/5= 1  1/5(м) - ширина окна S=ab S= 2 * 1  1/5 =2 * 6/5= 12/5= 2  2/5(м2) Ответ: площадь окна 2  2/5 м2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИ...
Ответить
Геометрия
Угол между двумя радиусами в 4 раза больше, чем угол между хордой, стягивающей концы этих радиусов, и одним из этих радиусов. Найдите длину меньшей...
Ответить
Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия 3 (трех) молей идеального одноатомного газа при изохорном нагревании его от 19 C до 20 С?
Ответить
Химия
С какими веществами реагирует нитрат кальция,если даны: а)серная кислота; б)оксид фосфора (3; в)карбонат калия;  г)азотная кислота? Напишите уравне...
Ответить
Геометрия
Основание прямой призмы -треугольник со сторонами 8 и 3см. Угол между сторонами равен 60 градусов.Высота призмы равна 15 .Найти площадь боковой пов...
Ответить