sin(3''пи''/2 - x)=корень2/2
Алгебра
sin(3''пи''/2 - x)=корень2/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 пи на 2 - х = корень из2х на 2 3 пи на 2 -х = минус 1 в степени н пи на 4 плюс пиэн -х= минус 1 в степени н пи на 4 плюс пиэн - 3 пи на 2 х= -1 в степени н+1 пи на 4 - пиэн + 3 пи на 2
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