Помогите решить уравнения 4 класса!!! 30*(х*6)=189720 3438+х:6=10004 (800-180):х=20 Зарание спасибо!!!
Математика
Помогите решить уравнения 4 класса!!! 30*(х*6)=189720 3438+х:6=10004 (800-180):х=20 Зарание спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*(x*6)=189720 6x=189720:30 6x=6324 x=6324:6 x=1054 проверка 30(1054*6)=189720 30*6324=189720 189720=189720 3438+х:6=10004 х:6=10004-3438 х:6=6566 х=6566*6 х=39396 проверка 3438+39396:6=10004 3438+6566=10004 10004=10004 (800-180):х=20 620:х=20 х=620:20 х=31 проверка (800-180):31=20 620:31=20 20=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определить площадь сечения трубы нефтепровода, по которой за 1 час перекачивают 7200 нефти при скорости течения 2м/c
Геометрия
Алгебра