Дано:АС параллельно ВD ;Угол АСВ=25 градусов,а ВС- биссектриса угла ABD.Найти угол ВАС.
Геометрия
Дано:АС параллельно ВD ;Угол АСВ=25 градусов,а ВС- биссектриса угла ABD.Найти угол ВАС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны следовательно: угол CBD=углу ACB т.к. ВС - биссектриса угла ABD, a СBD=25 то и СВА=25 сумма углов в треугольнике 180 градусов значит угол BAC=ACB-ABC=180-25-25=130
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