определить площадь сечения трубы нефтепровода, по которой за 1 час перекачивают 7200 нефти при скорости течения 2м/c

Гость: Гость:

полость трубы - это цилиндр с круглым основанием площадью S. S - нужно найти. 7200кг(?) нефти. - это нефть объемом 7200кг / плотность нефти, т.е. V = m/p, где p - плотность, m = 7200кг с другой стороны V = S*h, h - высота цилиндра h - это путь, который проплывает частичка нефти с трубе,т.е. h=2м/c * 3600с, где 3600с = 1час таким образом ответ: S = V / h = (m / p ) / (скорость * время ) = m / (p * скорость * время) Плотность нефти (объемная масса) изменяется в пределах 730—1040 кг/м³