определить площадь сечения трубы нефтепровода, по которой за 1 час перекачивают 7200 нефти при скорости течения 2м/c

Физика
определить площадь сечения трубы нефтепровода, по которой за 1 час перекачивают 7200 нефти при скорости течения 2м/c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полость трубы - это цилиндр с круглым основанием площадью S. S - нужно найти. 7200кг(?) нефти.  - это нефть объемом 7200кг / плотность нефти, т.е. V = m/p, где  p  - плотность, m = 7200кг с другой стороны V = S*h, h - высота цилиндра h - это путь, который проплывает частичка нефти с трубе,т.е. h=2м/c * 3600с, где 3600с = 1час   таким образом ответ:   S = V / h = (m / p ) / (скорость  * время ) = m / (p * скорость  * время)   Плотность нефти (объемная масса) изменяется в пределах 730—1040 кг/м³  
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