длина реки волги 3690км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли если двигались со средней скоростью 6 км.ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?

Математика
длина реки волги 3690км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли если двигались со средней скоростью 6 км.ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3690:3=1230км-прошли туристы. 2)6*5=30км-проходили в день. 3)1230:30=41день-плыли туристы.
Гость:
3690 : 3=1230 км пут который проехали 6х5=30 км за 1 день плыли 1230:30= 41 день всего плыли.
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