длина реки волги 3690км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли если двигались со средней скоростью 6 км.ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?
Математика
длина реки волги 3690км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли если двигались со средней скоростью 6 км.ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3690:3=1230км-прошли туристы. 2)6*5=30км-проходили в день. 3)1230:30=41день-плыли туристы.
Гость:
3690 : 3=1230 км пут который проехали 6х5=30 км за 1 день плыли 1230:30= 41 день всего плыли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Найти пириметр треугольника заданного координатами своих вершин.Определить функции для расчета длины отрезка по координатам ёё вершин.
Английский язык
Геометрия
Найти обьем пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм со сторонами 2 и √3 м и углом между ними 30градусов, если высота пирамиды равна мень...
Русский язык