длина реки волги 3690км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли если двигались со средней скоростью 6 км.ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?

Математика

длина реки волги 3690км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли если двигались со средней скоростью 6 км.ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?

Автор: Гость