There,a lot of.were,in,children,park.the. нужно сотавить придложение******плиз
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There,a lot of.were,in,children,park.the. нужно сотавить придложение******плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There were a lot of children in the park
Гость:
there were a lot of children in the park
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