1 ЗАДАЧА:ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО С...
Математика
1 ЗАДАЧА:ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ? 2 ЗАДАЧА:несколько торговцев продавали бананы по 24 р. за 1 кг.,а один по 21 р. 60 коп. за 1 кг.Когда контроллеры проверили его весы,то оказалось,что при весе 800 г. они показывали ровно 1 кг.по какой цене на самом деле продавал бананы этот торговец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 + 8 = 18 поленьев всего 18 : 3 = 6 поленьев потребовалось 3 соседке 10 - 6 = 4 полена отдала первая соседка третьей 8 - 6 = 2 полена дала вторая соседка третьей 4 : 2 = 2 раза больше яблок должна получить первая соседка 9 = 6 * 3 Ответ: 6 яблок получит первая соседка, 3 яблока вторая соседка. 2. 1 кг = 1000 г 1000 : 800 = [latex] \frac{4}{5} [/latex] кг 2160 : [latex] \frac{4}{5} =2160* \frac{5}{4}=2700 [/latex] = 27 руб - за кг продавал на самом деле. Ответ: по 27 руб.
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