1 ЗАДАЧА:ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО С...

Математика

1 ЗАДАЧА:ТРИ СОСЕДКИ ГОТОВИЛИ ОБЕД НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.ПЕРВАЯ ПРИНЕСЛА 10 ПОЛЕНЬЕВ,ВТОРАЯ 8 ПОЛЕНЬЕВ,А У ТРЕТЬЕЙ ДРОВ НЕ БЫЛО -ОНА УГОСТИЛА СВОИХ СОСЕДОК,ДАВ ИМ 9 ЯБЛОК.КАК СОСЕДКИ ДОЛЖНЫ ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ? 2 ЗАДАЧА:несколько торговцев продавали бананы по 24 р. за 1 кг.,а один по 21 р. 60 коп. за 1 кг.Когда контроллеры проверили его весы,то оказалось,что при весе 800 г. они показывали ровно 1 кг.по какой цене на самом деле продавал бананы этот торговец?

Автор: Гость