На какой частоте суда передают сигнал бедствия СОС, если по международным соглашениям длина радиоволны должна быть 600 метров?

Физика
На какой частоте суда передают сигнал бедствия СОС, если по международным соглашениям длина радиоволны должна быть 600 метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v-частота λ-длина волны=600 м c-скорость света=3*10^8 м/c  v=c/λ=3*10^8/600=0.5*10^6 Гц      
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