Найти основы предложения ? Он сбежал у меня на глазах. Я его провожаю в слезах. Мы с ежом замечательно жили, уважали друг дружку, дружили. Позволял он потрогать брюшко. Он с ладошки лизал молоко. У него была милая рожица. Не лю...

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Найти основы предложения ? Он сбежал у меня на глазах. Я его провожаю в слезах. Мы с ежом замечательно жили, уважали друг дружку, дружили. Позволял он потрогать брюшко. Он с ладошки лизал молоко. У него была милая рожица. Не любил он колоться и ежиться. Но открытой оставили дверь, и сердитый бежит он теперь. Как чужой, и шипит он, и колется. Проводил я его до околицы. И в колючей траве он исчез, и в дремучий отправился лес.

Автор: Гость