Найти основы предложения ? Он сбежал у меня на глазах. Я его провожаю в слезах. Мы с ежом замечательно жили, уважали друг дружку, дружили. Позволял он потрогать брюшко. Он с ладошки лизал молоко. У него была милая рожица. Не лю...
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Найти основы предложения ? Он сбежал у меня на глазах. Я его провожаю в слезах. Мы с ежом замечательно жили, уважали друг дружку, дружили. Позволял он потрогать брюшко. Он с ладошки лизал молоко. У него была милая рожица. Не любил он колоться и ежиться. Но открытой оставили дверь, и сердитый бежит он теперь. Как чужой, и шипит он, и колется. Проводил я его до околицы. И в колючей траве он исчез, и в дремучий отправился лес.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основы:1 Он-подлежащ.; сбежал-сказуемое 2 Я-подлежащее; провожаю-сказуемое 3 мы-подлежащее; жили,уважали,дружили- сказуемые 4 Он- подлежащее; позволял- сказуемое 5 Он- подлежащее; лизал- сказуемое 6 рожица- подлежащее; была- сказуемое 7 он- подлежащее; нелюбил колоться, ежиться- составн. сказуемые 8 1. оставили- сказуемое, 2. он-подлежащее; бежит- сказуемое 9 он- подлежащее; шипит, колится- сказуемые 10 я- подлежащее; проводил-сказуемое 11 он-подлежащее; исчез, отправился- сказуемые
Гость:
Он сбежал, он-подлежащие( одной чертой подчёркиваем), сбежал- сказуемое (двумя чертами подчёркиваем), далее так же Я провожаю Мы жили,уважали,дружили Он позволял он лизал рожица была он не любил колоться,ежиться Но открытой оставили дверь, и сердитый бежит он теперь. здесь 2 предложения в1-м подлежащего нет, сказуемое-оставили во 2-м он-подлежащие, бежит -сказуемое он шипит,колется я проводил он исчез,отправился
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