найдите уравнения реакций,при помощи которых можно осуществить следующие превращения: СН3-СН3→СН3-СН2-СI→СН2=СН2→НО-СН2-СН2-ОН

Химия
найдите уравнения реакций,при помощи которых можно осуществить следующие превращения: СН3-СН3→СН3-СН2-СI→СН2=СН2→НО-СН2-СН2-ОН
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